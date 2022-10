Laternenleuchten in der Stadt : Wissenswertes zu den Martinszügen

Beim Martinszug durch Korschenbroich im vergangenen Jahr gab es eine Rekordbeteiligung. 13 Klassen der Andreas-Schule mit ihren 330 Schülern und deren Begleitern führten den Zug an. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Korschenbroich Ehrenamtler der Martinsvereine und -komitees sammeln für die Tüten und organisieren die Umzüge durch die jeweiligen Ortsteile. So sind die einzelnen Planungen.

Von Rudolf Barnholt

Im Stadtgebiet laufen die Vorbereitungen für die Martinszüge auf Hochtouren. So unterschiedlich das Fest auch gefeiert wird, in einem Punkt sind sich die Organisatoren einig: Sie gehen fest davon aus, dass St. Martin nicht in letzter Sekunde durch das Corona-Virus ausgebremst wird.

Dirk Berns, Leiter des Amtes Einwohner und Ordnung, ist ebenfalls optimistisch. Dennoch sagt er: „Die Corona-Schutzverordnung gilt bis zum 31. Oktober. Wir wissen ja nicht, was im November sein wird.“ Die Martinszüge in den Ortsteilen würden zwar „ins Blaue hinein geplant“, aber das gelte für alle Veranstaltungen.

Herrenshoff Dort lässt man sich nicht aus der Ruhe bringen: „Wir planen erst einmal. Wenn das Martinsfest nicht wie gewohnt stattfinden kann, entscheiden wir, was zu tun ist“, sagt Jens Reiners. Der Martinszug soll am 10. November von der Grundschule Herrenshoff aus gegen 17.30 Uhr starten. In der Schule werden auch die Tüten ausgegeben. „Hauptdarsteller“ als St. Martin wird zum achten Mal Jens Reiners sein: Der 44-Jährige gehörte früher der Generalität an und ist immer noch sehr sattelfest. Seit über zwei Wochen wird gesammelt, damit trotz Preissteigerungen wieder prall gefüllte Tüten ausgegeben werden können.

Korschenbroich Knapp 40 Menschen schwärmen in Korschenbroich aus, um Geld zu sammeln, die Musik ist bestellt. „Zehn bis zwölf Teile sollten wieder in der Tüte sein“, sagt Albert Schmitten. Er geht davon aus, dass die Coronaschutzverordnung im November nicht verschärft wird. Der Martinszug soll am 4. November ab 17.30 Uhr ab dem Gymnasium starten. Die traditionelle Mantelteilung findet auf dem Kirmesplatz statt, die Tüten werden nach dem Zug, von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle an der Pescher Straße ausgegeben.

Kleinenbroich Der Heimatverein Kleinenbroich organisiert wie gewohnt Martinsumzug. Dieser findet bereits am 3. November statt. Über eine Martinstüte können sich in Kleinenbroich Kinder im Alter von einem bis 15 Jahre freuen. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass das Martinsfest wieder in gewohnter Weise gefeiert werden kann“, sagt Stefan Schramke, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins. Wie bereits im vergangenen Jahr werden die beiden Grundschulen nacheinander zum Kirmesplatz ziehen. Der Fackelzug der Maternus-Schule beginnt um 17.30 Uhr, der Fackelzug der Gutenberg-Schule setzt sich um 18 Uhr in Bewegung. Das Besondere in Kleinenbroich: Die Mantelteilungen finden für jede Schule separat auf dem Kirmesplatz statt. Nach der Zeremonie geht es für die Kinder auf dem kürzesten Weg zurück zur Schule. Dort bekommen sie in ihrer Klasse ihre Martinstüten. Für alle anderen Kinder bis zu 15 Jahren, also Kleinkinder, Hauptschüler, Sonderschüler und Gymnasiasten gibt es die Tüten gegen Abgabe der Berechtigungskarte an den dort aufgedruckten Ausgabestellen am 3. November in der Zeit von 16 bis 19 Uhr.

Liedberg Simone Schmitt kümmert sich als Organisatorin darum, dass die Kinderaugen wieder leuchten. Der Zug beginnt am 11. November um 17.30 Uhr auf der Straße Am Tümpsend. Das Martinsfeuer wird auf dem Kirmesplatz lodern, mit der Mantelteilung ist gegen 18 Uhr zu rechnen. Diese wird der Ersatz-St. Martin Heino Hoster vornehmen, weil Ralf Kubissa aus gesundheitlichen Gründen diesmal nicht aufs Pferd steigen kann. 16 Personen werden vom 21. bis zum 30. Oktober sammeln. Tüten bekommen alle Kinder bis zum 8. Schuljahr sowie Senioren ab 70 Jahren. Der Zug endet an der Liedberger Grundschule. Als eine „sehr schöne Tradition“ bezeichnet Simone Schmitt die Tradition, dass Schulkinder die Tüten zu den Senioren bringen. Sie singen dort Martinslieder. Die Grundschulkinder bekommen ihre Tüten in ihrer Klasse. Alle anderen können sie sich von 14 bis 15 Uhr sowie abends nach dem Martinszug abholen.