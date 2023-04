Abschied in den Ruhestand Als Seelsorger von viel Leid erfahren

„Bevor ich in der Rehaklinik angefangen habe, habe ich nicht damit gerechnet, dort mit so viel Leid konfrontiert zu werden“, so der 64-Jährige. Den Umgang mit tragischen Geschichten war er dabei schon gewohnt. Schließlich machte er bereits 1995 eine Ausbildung zum Psychiatrieseelsorger. „Ich glaube, es ist mein spezielles Talent mit diesen Schicksalsschlägen umgehen zu können. So wie andere gut musizieren oder kochen können, kann ich für Menschen in existenzieller Not da sein, ohne dass es mich selbst innerlich zerfrisst“, erklärt der erfahrene Seelsorger. In Ruhestand zu gehen, werde ihm daher auch leicht fallen. „Ich habe festgestellt, wenn ich das Gebäude verlasse, habe ich die schweren Gespräche auch schon vergessen. Ich bin in der Lage, das Erfahrene zu verarbeiten, ohne dass es nachträgt.“