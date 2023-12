Neue Heimat in Korschenbroich „Ich lebe an einem Wohlfühlort“

Zwei Jahre vor Ende des Zweiten Weltkriegs nimmt 1943 das letzte Schiff mit deutschen Danzigern von der Hafenstadt aus Kurs Richtung Dänemark. Es sind Vertriebene. Am 27. März 1945 nehmen später sowjetische und polnische Truppen Danzig ein, die Stadt wird Polen zugeordnet. Das Boot ist am Tag der Abreise überfüllt mit Menschen, mit dabei: die Großmutter und die Mutter von Regina Hüskes, die 1948 geboren wird. In Dänemark angekommen, teilt das Land mit, die Menschen nicht aufzunehmen. Es geht weiter nach Lübeck, dort dürfen alle von Bord.