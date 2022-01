Korschenbroicher Kitas starten am Montag : Was Eltern zu den Pooltests wissen sollten

PCR-Lolli-Tests, die in der Kindertagesstätte unter Aufsicht gemacht werden und dann pro Kita-Gruppe im sogenannten „Pool“ gesammelt und untersucht werden, gibt es ab Montag auch in Korschenbroich. Foto: dpa/Peter Kneffel

Korschenbroich In den Korschenbroicher Kitas starten am Montag die PCR-Tests nach der Lolli-Methode für Kinder und Erzieher. Was Eltern dazu wissen sollten.