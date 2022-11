Wirtschaftsförderung in Korschenbroich : Was die Stadt gegen den Fachkräftemangel plant

Korschenbroich Was kommt nach der Schule? Antworten auf diese Frage liefert der Ausbildungswegweiser „We want you“ der Stadt Korschenbroich. Er ist ab sofort online verfügbar. Zudem bekommt die Stadt einen neuen Mitarbeiter, der sich um die Schnittstelle Schule und Wirtschaft kümmern wird.

Inzwischen wurde auch der Ausbildungswegweiser „We want you“ neu aufgelegt. Er soll den Schülern der Abgangsklassen Tipps und Kontaktmöglichkeiten bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz in Korschenbroich geben. Er ist online über die Internetseiten der Stadt abrufbar. Um Papier zu sparen, wurde auf eine Printausgabe verzichtet. Mehr als 50 Arbeitgeber aus der Stadt werden vorgestellt.

Was die Ausweisung neuer Gewerbegebiete angeht, so wies Gorzelanczyk auf die Besonderheit in Korschenbroich hin. Während andere Kommunen oft nur große Gebiete anbieten, setze die Stadt auf Kleinteiligkeit mit Grundstücken von 1000 bis 2000 Quadratmetern. Zurzeit habe man 80 interessierte Unternehmen, die sich in der Stadt ansiedeln wollen. „Wir schauen uns alle genau an, denn sie sollen zu uns passen“, sagte Gorzelanczyk.