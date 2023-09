Programm in Korschenbroich Was die Jugendeinrichtungen in den Ferien anbieten

Für die Herbstferien bieten die Jugendeinrichtungen in Korschenbroich unterschiedliche Aktivitäten an. So verwandelt sich das Außengelände an der „Sinnflut“ in Glehn vom 9. bis 13. Oktober in einen Bauspielplatz. Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren bauen gemeinsam Holzhütten und machen bei Kreativ- und Bewegungsangeboten mit.