Neue Gebührenordnung : Was 2020 alles in Korschenbroich teurer wird

Was 2020 alles in Korschenbroich teurer wird

Korschenbroich Die Grundsteuer-Erhöhung blieb aus und somit auch die große Kostensteigerung für die Einwohner. So manches wird dennoch teurer. Für Hundebesitzer und Schilder-Mieter.

Neues Jahr, neue Gebühren. Der Jahreswechsel ist traditionell ein Zeitpunkt, an dem so mancher Kostenpunkt erhöht wird. Die Stadt Korschenbroich ist da keine Ausnahme. Wenn auch für 2020 nur an Details geschraubt wurde. Die große Veränderung, eine Erhöhung der Grundsteuer, wurde bei der Haushaltseinbringung noch gerade so abgewendet.