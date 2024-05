Digitalisierung der Stadt Korschenbroich Warum es auf dem Weg zur „papierlosen Verwaltung“ hakt

Die Zwischenbilanz nach dem ersten Jahr auf dem Weg zur digitalen Verwaltung fällt nach Smets Worten durchaus positiv aus, auch wenn nicht alles so klappt, wie sie und Konny Wagner, Leiterin des Amtes Informationstechnologie und Digitalisierung, es sich vorgestellt haben. Beispielhaft nannte Smets die digitale Poststelle, die derzeit darunter leide, dass der vorgesehene Raum im Gebäude an der Sebastianusstraße noch nicht zur Verfügung steht und man sich deshalb noch mit einer provisorischen Poststelle behelfen muss. Arbeitsintensiv sei auch die Digitalisierung der Altbestände in den Aktenregalen.