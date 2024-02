Löschteich in Korschenbroich Warum die Stadt einen 60-Meter-Zaun errichten ließ

Schon seit einigen Wochen sorgt er für Diskussionsstoff in den sozialen Medien: Der neue Zaun am Löschteich hinter der Waldsporthalle. Da wird gemutmaßt, ob die Zaunanlage gebaut worden sei wegen der Waldkita in der Nähe. Andere lästern, dass wohl zu besorgte Helikopter-Eltern die Ursache sein könnten. Diese wiederum wehren sich gegen solche Unterstellungen. Und wieder andere sprechen gar von einem „Hochsicherheitstrakt“, der nun entstanden sei.