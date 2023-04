Wallfahrt der St.-Matthias-Bruderschaft Korschenbroich Warum das Pilgern für viele so besonders ist

Korschenbroich · Rund 50 Kilometer laufen die Pilger der St.-Matthias-Bruderschaft Korschenbroich pro Tag bis zur Basilika St. Matthias in Trier. Auch wenn die Knie und der Rücken schmerzen, scheinen die Strapazen schnell wieder vergessen zu sein. Was das Pilgern so besonders macht.

29.04.2023, 04:50 Uhr

Von Bärbel Broer

Als Lothar Zerbe das erste Mal gepilgert ist, da war er 25 Jahre alt. Seitdem sind 45 Jahre vergangen. Als trainierter Handballer dachte er seinerzeit noch völlig unbedarft, dass er die Wallfahrt nach Trier mit rund 400 Kilometern Fußmarsch locker schaffen würde. „Doch nach dem ersten Mal war ich sicher: Das war es für mich", sagt der 70-Jährige rückblickend. Er sollte sich irren. Denn bereits im nächsten Jahr war er wieder dabei – trotz Knieproblemen und dicken Blasen an den Füßen.