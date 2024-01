Kirche in Glehn Warum die Kirchenfenster von St. Pankratius so besonders sind

Für viele Menschen ist es eine Zeit des Innehaltens, wenn die Feiertage vorbei sind und das neue Jahr noch so jung. Besondere Einkehr und Ruhe kann ein Kirchenbesuch bieten – auch wenn gerade kein Gottesdienst stattfindet. Die Kirche St. Pankratius in Glehn bietet sich beispielsweise dafür an. Ihre farbenfrohen Fenster erzählen zudem von biblischen Szenen.