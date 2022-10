Hochwasserschutz in Korschenbroich : Wartungsprobleme beim Ponton in Herrenshoff

Der Schwimmponton auf dem Myllendonker See ist einer von vielen Bestandteilen der Grundwasserkappungsmaßnahmen des Erftverbandes in der Stadt Korschenbroich. Foto: Erftverband

Korschenbroich Die Pumpen mussten im Zeitraum von November 2021 bis September 2022 nicht ein einziges Mal eingeschaltet werden. Darüber berichtete der Erftverband ebenso wie über die Schwierigkeiten bei Wartungsarbeiten.

Nicht ein einziges Mal mussten im Zeitraum von November 2021 bis September 2022 die Pumpen angestellt werden, weil in Korschenbroich das Grundwasser zu hoch angestiegen wäre. „Wir haben natürlich Grundwasser gefördert, aber nur zu Testzwecken und für Wartungsarbeiten“, sagte Holger Diez vom Erftverband.

Er berichtete im Umweltausschuss über mögliche Kappungsmaßnahmen von Ende 2021 bis September 2022. Im Winter habe es deutlich mehr Niederschläge gegeben. So sei das Grundwasser zwar angestiegen, doch „es blieb deutlich unter dem Einschaltwert in Herrenshoff,“ sagte Diez.

Als es am 14. Juli 2021 zur Hochwasserkatastrophe an der Ahr kam, hatte es auch in Korschenbroich heftig geregnet. Doch es sei nicht nötig gewesen, die Pumpen anzustellen. Wie Diez‘ Kollege Stefan Simon erläuterte, seien die Grundwasserstände in Herrenshoff nicht immer so hoch wie jetzt gewesen. Vor allem in den 1970er und 1990er Jahren habe es sehr niedrige Grundwasserstände gegeben. Es gebe in Korschenbroich aber keine dramatische Entwicklung, auch in Zukunft nicht. Denn es gebe eine Tendenz zu einer Sommertrockenheit, die jedoch im Herbst und Winter durch erhöhte Niederschläge wieder kompensiert werde.

Diese Tendenz sei auch jetzt schon spürbar, sagte Holger Diez. Nach der Trockenheit im Sommer habe es im Herbst mehr Regen gegeben. So sei das Grundwasser an den Messstellen in Herrenshoff sogar auf bis zu fünf Zentimeter unter den Wert angestiegen, ab dem die Pumpen angeschaltet werden. In Kleinenbroich waren es 46 Zentimeter, in Raderbroich 38 Zentimeter und in Pesch 53 Zentimeter.