Spende vom Rotary-Club : Warnwesten für alle Kinder der ersten Klassen

In der dunklen Jahreszeit sollen die „i-Dötzchen“ sicher in die Schule kommen. Daher hat der Rotary-Club Kaarst-Korschenbroich 370 reflektierende Westen für alle Kinder der ersten Klassen in der Stadt angeschafft. Die erste Übergabe fand jetzt an der Gemeinschaftsgrundschule Glehn statt.

Tassilo von Oppen, Präsident des Rotary-Clubs Kaarst-Korschenbroich übergab im Beisein von Bürgermeister Marc Venten zwei Klassensätze an Schulleiterin Kathrin Beyer. Ben, Florentine, Greta und Jakob probierten die ersten Exemplare gleich an. „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung“, sagte die Schulleiterin. „Wenn die Kinder gut sichtbar sind, können sie auch in der dunklen Jahreszeit den Schulweg ohne elterliche Begleitung bewältigen und müssen auch nicht bis vor die Tür gefahren werden“, so Kathrin Beyer. Tassilo von Oppen ist selbst Vater von zwei kleinen Kindern. Er wisse, „wie wichtig ein sicherer Schulweg ist“. Nach den Glehner Kindern werden in den nächsten Tagen auch alle anderen Kids der ersten Grundschulklassen im Stadtgebiet mit den leuchtenden Westen versorgt.