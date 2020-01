Zuhörer sind begeistert : Warmspielen der neuen Orgel

Organist Martin Sonnen an der renovierten Orgel – Neujahr gab es das erste Konzert an dem Instrument. Foto: Markus Rick (rick)

Korschenbroich Offizielle Start des sanierten Instruments ist im Februar. Jetzt gab es einen Vorgeschmack.

Offiziell und feierlich wird die restaurierte Orgel an St. Andreas nach der Renovierungszeit zwar erst am Samstag, 1. Februar, in Betrieb genommen. Doch Kantor Martin Sonnen nutzte gerade in den letzten Tagen einige Möglichkeiten, seine Orgel öffentlich „zu probieren“. Heiligabend zum Beispiel, am zweiten Weihnachtstag und zum Jahresabschluss am Silvesterabend setzte die Orgel bereits Akzente „Ein Genuss“, sagt Josef Lambertz, „trotz der hohen Kosten, die Restaurierung hat sich gelohnt. Auch als Laie bemerkt man den Unterschied zu vorher.“