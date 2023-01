Aktion der Pfarre St. Pankratius Mehr als 130 Sternsinger ziehen durch Glehn

Wie Martin Bienioschek in den sozialen Medien mitteilt, habe sich in den Rundbriefen, die im Ort verteilt wurden, der Fehlerteufel eingeschlichen. Bereits am Freitag, 6. Januar, werden die Sternsinger ab 10 Uhr die Kindergärten, Geschäfte und Betriebe in den Gewerbegebieten aufsuchen. Am Samstag, 14. Januar, ziehen die Sternsinger ab 14 Uhr aus, um in Scherfhausen, Epsendorf, Schlich und Steinforth-Rubbelrath Spenden zu sammeln.