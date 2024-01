Wandergesellen ziehen durch Korschenbroich „Die Welt ist nicht so schlecht, wie viele glauben“

Inzwischen ist er wieder zu Hause: Nach genau vier Jahren und einer Woche auf der Walz ist Raumausstatter Vincent Stenmans (29) in Grefrath-Oedt eingetroffen. So lange durfte er sich seiner Heimat bis auf einen Umkreis von 50 Kilometern nicht nähern. Auf seinem Rückweg kam der Wandergeselle auch durch Korschenbroich. In einer Gruppe mit anderen Handwerkern war er hier unterwegs.