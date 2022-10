Natur in Korschenbroich : Forstwirtschaft will 2023 mehr in Waldwege investieren

Für die Instandhaltung der Waldwege wird 2023 viel Geld ausgegeben. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Nach dem Forstwirtschaftsplan 2023 sollen rund 20.000 Euro für den Wegebau ausgegeben werden. Warum das notwendig ist und wie sich der Wald wegen des Klimawandels verändern muss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Ruf

Die Forstwirtschaft wird im nächsten Wirtschaftsjahr deutlich mehr Ausgaben als Einnahmen haben. Das geht aus dem Forstwirtschaftsplan 2023 hervor, den Ansgar Föcker jetzt dem Umweltausschuss vorstellte. Föcker ist Fachbereichsleiter für den Privat- und Körperschaftswald am Niederrhein und gehört zu den Autoren des neuen Wirtschaftsplans. Insgesamt werde es 26.374,75 Euro an Einnahmen geben, sagte Föcker.

Dem ständen Ausgaben in Höhe von 55.622 Euro gegenüber. Dieses Mehr an Bedarf erkläre sich vor allem durch den Wegebau, der allein mit 20.000 Euro zu Buche schlägt. „Das wird aber nicht in jedem Jahr notwendig sein“, sagte Föcker. Doch die Wege müssten gepflegt werden, denn sie seien überaus wichtig – etwa für die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Sie müssen im Falle eines Waldbrandes oder eines Unfalls schnell vor Ort sein. Zudem könnten für den Wegebau bis zu 14.000 Euro an Fördergelder berücksichtigt werden. Weitere Ausgaben nannte Föcker für Bestandsbegrünung, Waldschutz sowie Kultur- und Jungbestandspflege.

Bevor er den Wirtschaftsplan vorstellte, sprach Föcker über die Auswirkungen des Klimawandels am Niederrhein, wo es nach Jahren der Dürre um die Frage nach dem Wald der Zukunft gehe. Der Wald leide unter enormem Trockenstress. Hinzu kämen Schadfaktoren, etwa durch den Borkenkäfer, der seit 2018 ideale Rahmenbedingungen im Wald vorfinde. Durch die Trockenheit werde der natürliche Abwehrmechanismus der Fichte eingeschränkt. Und dies lasse sich auf weitere Baumarten übertragen.

„Unser Wald stirbt nicht, er wird jedoch in Zukunft anders aussehen“, sagte Föcker. Es sei unbedingt notwendig, die Wälder an den Klimawandel anzupassen. Dazu gehöre die Verwendung von Baumarten, die standortgerecht wachsen und mit dem Klimawandel umgehen können. Darauf soll der Forstwirtschaftsplan eingehen, etwa mit einer Verjüngung des Waldes mit der Pflanzung von Stieleichen, Hainbuchen, Kirschen, Flatterulmen, Roterlen und Pappeln. Es komme darauf an, einen Mischwald mit Baumarten anzulegen, die widerstandsfähig sind.