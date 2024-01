Aufgrund der anhaltenden Niederschläge und des starken Windes in den vergangenen Wochen bestehen auf mehreren Spazier- und Wanderwegen im Stadtgebiet aktuell Gefahren durch gebrochene, angeschobene und umgestürzte Bäume. Wie die Stadt weiter mitteilt, seien folgende Bereiche betroffen: Der Wanderweg am Trietbach vom Borrenweg über die Pescherstraße bis zur L381, der gesamte Hannenpark, wo regelmäßig sogar Bäume umstürzen, der Wanderweg entlang des Jüchener Bachs von der Straße Am Spinngraben bis Schulstraße sowie der Eichhörnchenweg westlich vom Sportplatz Kleinenbroich. Da alle Wege aufgeweicht und kaum befahrbar sind und die Vorfluter teilweise die Wege überspülen, dauern die Aufräum- und Sicherungsmaßnahmen an, teilt das Amt für Grünpflege und Baubetrieb mit.