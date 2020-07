Für Kinder in Korschenbroich : Waldspielgruppe macht Expeditionen ins heimische Grün

Korschenbroich Den Korschenbroicher Wald erleben und die Liebe zur Natur entdecken – das ist Ziel einer Spielgruppe, die das Katholische Forum ab 12. August für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren anbietet.

„Es handelt sich ausdrücklich um ein Eltern-Kind-Angebot, das heißt, die Kinder sind in Begleitung eines Elternteils oder einer anderen erwachsenen Bezugsperson. Ziel ist es, gemeinsame Zeit in der Natur zu verbringen und verbindende Erlebnisse zu schaffen“, betont Cornelia Schubert, pädagogische Mitarbeiterin des Katholischen Forums Mönchengladbach und Heinsberg. „Die zurückzulegende Strecke sowie die Spiele und Lerninhalte sind an das Alter angepasst.“ Sollte das Angebot gut angenommen werden, erwägt das Forum weitere Angebote für andere Altersklassen.

Oft, so die Erfahrung, haben viele Erwachsene wenig Zeit mit dem freien Spiel in der einigermaßen unberührten Natur verbracht, dementsprechend ist auch ihr Nachwuchs nicht darauf vorbereitet. Hier gelte es „Berührungsängste“ abzubauen. „Dabei gibt es im Wald alles, was Kinder für eine gesunde Entwicklung brauchen. Sie lernen viele Dinge einfach beim Spielen und haben eine natürliche Neugier den Wald zu erleben, Tiere zu beobachten, Pflanzen kennenzulernen und Zusammenhänge zu verstehen. Aber auch still sein, zuhören und achtsamer werden kann man im Wald ganz wunderbar üben“, meint die Pädagogin. Und es gibt noch ein weiteres Ziel: „Diffuse Ängste vor Spinnen oder anderen Krabbeltieren übertragen Eltern oft unbewusst auf ihre Kinder, auch das wollen wir verhindern.“