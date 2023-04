Ausflüge in Korschenbroich Wenn kleine „Waldkäfer“ die Natur entdecken

Kursleiterin Schrödl hat als Requisiten auch zwei dicke Seile mitgebracht, die sich gut über den weichen Waldboden ziehen lassen. Und leere Dosen dienen den Kindern heute zum Aufbewahren gesammelter Blätter – oder später zum Hinunterkullern in die Mulde am Abhang. Sehr beliebt ist auch die mitgebrachte Hängematte, die im Liegen beim Schaukeln eine wunderschöne Perspektive in die Baumkronen bietet und von der aus die Kinder Vögel beobachten können.