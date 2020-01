Wahlausschuss Korschenbroich : Pescher Wahlbezirk muss nach Urteil größer werden

Blick in ein Wahllokal bei der Landtagswahl 2017 in NRW. Foto: Lisa Kreuzmann

Korschenbroich Der Verfassungsgerichtshof NRW hat die Regeln für die Gebietseinteilung verschärft. Die Stadt Korschenbroich muss nachjustieren. Am 22. Januar tagt daher erneut der Wahlausschuss.

Ein Urteil des Verfassungsgerichtshof (VGH) Nordrhein-Westfalen hat Folgen für die Kommunalwahlen in Korschenbroich. Der VGH hatte am 20. Dezember nicht nur entschieden, dass die Stichwahl nicht abgeschafft werden darf. Sondern auch strengere Regeln für die Wahlbezirkseinteilung verabschiedet. Demnach ist es nicht mehr zulässig, dass Wahlbezirke hinsichtlich der Zahl der Wahlberechtigten um mehr als 15 Prozent vom rechnerischen Durchschnitt der Stadt abweichen. Es sei denn es gibt hierfür besondere Rechtfertigungsgründe. Zuvor waren noch Abweichungen von bis zu 25 Prozent möglich.

Die Stadt hat daher für Mittwoch, 22. Januar, um 18 Uhr zu einer erneuten Wahlausschuss-Sitzung in den Ratssaal an der Don-Bosco-Straße 6 geladen. Hierin sollen die Hausnummern 1 bis 49 an der Südseite der Pescher Straße statt der 310 nun ebenfalls dem Wahlbezirk 320 zugeordnet werden. Dieser erfüllt dann mit 1499 Einwohnern so gerade eben die neuen Kriterien. Auch Wahlbezirk 310 bleibt mit 1543 Einwohnern oberhalb der Mindestgrenze.