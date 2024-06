Vortrag zum Frühstück im TZ Glehn Bedeutung von KI für Personalabteilungen

Am Dienstag, 18. Juni, wird Marc Oliver Thoma einen Vortrag zum Thema „ChatGPT: Generative KI & seine Einsatzgebiete im Recruiting“ halten. Thoma ist Trainer und Coach, der sich darauf spezialisiert hat, die Schnittstellen zwischen Technik und Kommunikation insbesondere in Marketing- und Vertriebsprozessen zu optimieren. Die Teilnahme am Frühstücksvortrag in der TZG-Akademie, Hauptstraße 74-76, ist kostenfrei. Beginn ist um 8.30 Uhr. Eine Anmeldung unter akademie@tz-glehn.de oder unter 02182 85070 ist erforderlich.