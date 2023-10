Veranstaltung in Korschenbroich Eindrucksvoller Vortrag zum Tag der Deutschen Einheit

Dass der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit im Korschenbroicher Ratssaal so gut besucht war, dürfte an der Gastrednerin gelegen haben: Olena Petrenko gilt als eine renommierte Expertin für osteuropäische Geschichte. Sie lehrt an der Ruhr-Universität Bochum. Ihr Vortrag stand unter der Überschrift „Was uns eint – was uns trennt: Deutsche Blicke auf das Weltgeschehen“. Maya Dittert, Jakob Erschfeld und Mia Schuld von der Kreismusikschule trugen mit ihrer Musik zum festlichen Rahmen bei.