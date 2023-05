Heimatpreis Korschenbroich Sportprojekte für Jugendliche vorschlagen

Mit dem Korschenbroicher Heimatpreis sollen in diesem Jahr engagierte Menschen ausgezeichnet werden, die sich für den Sport in der Stadt stark machen und dabei insbesondere Angebote für Jugendliche schaffen. Das teilte die Stadt mit. Bis Sonntag, 11. Juni, werden Vorschläge beziehungsweise Bewerbungen entgegengenommen. Wer sich in der Beschreibung für den diesjährigen Heimatpreis wiederfindet oder einen Verein/eine Gruppierung kennt, wird aufgefordert, ein entsprechendes Schreiben losschicken. Im Bürgerserviceportal auf der Homepage der Stadt sei auch ein entsprechendes Formular online hinterlegt, so die Verwaltung.