Internationale Orgelwoche : Jazz auf der Kirchenorgel

Korschenbroich Die Internationale Orgelwoche soll einen neuen Zuhörerkreis erschließen.

Beim Weg vorbei an St. Andreas erhaschte Bürgermeister Marc Venten kürzlich einen Eindruck der Probenarbeit für das Auftaktkonzert zur 43. Internationalen Orgelwoche. Die Klanggewalt des frisch überarbeiteten Instruments sei auch außerhalb der Kirche beeindruckend, so der Bürgermeister beim Pressegespräch im Rathaus. Für die am Sonntag beginnende Konzertreihe verspricht er ein Ereignis, das „mit Sicherheit ein bisschen anders“ und dank neuer Potenziale in der musikalischen Qualität noch besser sein werde.

Der Regionalkantor empfiehlt den New Yorker Stephen Tharp als „einen der profiliertesten Organisten unserer Zeit“. Tharp, Artist in Residence an der St. James’ Church Madison Avenue in New York, plant für den 20. März ab 19.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach, Girolamo Frescobaldi, Felix Mendelssohn, George Baker und Louis Vierne.