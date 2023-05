Die wichtigsten Infos zum Schützen- und Heimatfest von A bis Z Vorfreude aufs Fest mit dem Unges-Pengste-ABC

L wie

Lose. Die Königinnen ziehen am Pfingstmittwoch die Lose für die traditionelle Pfingsttombola der Kinder-Direkthilfe Korschenbroich. Der Erlös geht an das Kinderentwicklungszentrum in Bolgatanga in Ghana. Unter kdh-korschenbroich.de oder

unges-pengste.de

gibt es Lose auch online zu kaufen.