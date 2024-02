Vorbereitungen für Unges Pengste 2024 Papierröschen für Schützenkönig Marc Venten

An die 100 Helferinnen und Helfer unterstützen Schützenkönig Marc Venten und seine Minister Thomas Goldmann und Peter Fragen beim Fertigen der Papierröschen, mit denen zum Schützenfest die Königsresidenz geschmückt wird. Der fröhliche Arbeitsabend in der Betriebshalle der Gärtnerei Fragen wurde musikalisch begleitet vom Bundesschützen-Tambourkorps Nordstern Herrenshoff, in dem auch Marc Venten spielt. Und natürlich trommelt Schützenkönig Venten, der auch Bürgermeister der Stadt Korschenbroch ist, für seine Gäste.