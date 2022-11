Gruppenstunden ab drei Jahren In Glehn laufen die Vorbereitungen für die Sternsinger-Aktion

Martin Bienioschek, der die Sternsingeraktion auch diesmal wieder mit seinem Team leitet, sagt: „Jeder ab drei Jahren aus Glehn und Umgebung ist willkommen, bei unserer Sternsingeraktion mitzumachen und an den vorbereitenden Gruppenstunden teilzunehmen.“ Spaß sei garantiert. „Man muss nicht katholisch sein, um mitmachen zu können“, erklärt er. Und die Kinder lernen dabei einiges über das jeweilige Beispielland, das dieses Mal Indonesien ist. Die Gruppenstunden sind montags um 17 Uhr. Eine alternative Gruppe für Schulkinder ist jeweils donnerstags um 17 Uhr. Interessenten können sich per Mail unter sternsinger-glehn@web.de oder auf Facebook in der Gruppe Sternsingen melden. Wer schon Sternsinger-Profi ist und nicht unbedingt alle Gruppenstunden mitmachen will, wird ebenfalls gebeten, sich anzumelden. Am Freitag, 25. November, ist um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Pankratius ein Wortgottesdienst mit der Sternsinger-Band, zu dem alle Gemeindemitglieder eingeladen sind. Das Sternsingen selbst findet am 14. und 15. Januar 2023 in Glehn statt. Die Geschäfte und Kindergärten werden schon am 6. Januar besucht. Weitere Informationen gibt es unter: 02182 58847.