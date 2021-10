Herbstveranstaltungen der Korschenbroicher Schützen : In Lederhose und Dirndl zum Oktoberfest

Korschenbroich Das Festzelt wird voraussichtlich am Dienstag aufgebaut, Donnerstag soll es stehen. Zu drei großen Herbstveranstaltungen laden die Korschenbroicher Bruderschaften ein.

Eigentlich hatte er schon längst mal seine Lederhose anprobieren und checken wollen, ob diese noch passt. Doch Thomas Siegers, Präsident der St.-Sebastianus-Bruderschaft, fehlt einfach die Zeit dazu. Denn die Schützen planen nach anderthalb Jahren das erste richtig große Event: Wie im Herbst üblich, soll nach Corona-bedingter Abstinenz in diesem Jahr wieder das traditionelle Oktoberfest stattfinden – in Dirndl und Lederhose versteht sich. Das Motto lautet: „Endlich wier Vreud emm Dörrep!“ – endlich wieder Freude im Dorf.

Normalerweise gibt es für die Herbstveranstaltungen feste Regularien: Oktoberfest, Vogelschuss am Sonntag und in der Woche darauf Königsehrenabend mit Verabschiedung der bisherigen Majestäten und Krönung neuer. Dieses Jahr ist alles anders. Denn die beiden Schützenkönige, Andreas Wegner von der St. Sebastianus Bruderschaft und Jens Buschhüter von der St. Katharina Junggesellen Bruderschaft, hatten ja noch gar kein richtiges Königsjahr. Deshalb fallen der Vogelschuss und auch die Krönung aus. Stattdessen gibt es am Samstag, 23. Oktober, das Oktoberfest und tags darauf den großen Tag der Schützenmusik. Insbesondere dazu laden die Bruderschaften Neubürger ein, um ihnen das Schützenwesen näherzubringen. Der Eintritt am Sonntag ist frei.