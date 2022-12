Fläche entspricht 21 Fußballfeldern So ist der Stand beim Gewerbegebiet Glehner Heide II

Glehn · Die Stadt plant ein neues Gewerbegebiet, das als Glehner Heide II an den bestehenden Bereich andocken und bis zur Landstraße 32 gehen soll. Es geht dabei um eine Fläche von 15 Hektar, was etwa 21 Fußballfeldern entspricht. So ist der aktuelle Stand.

31.12.2022, 04:50 Uhr

Das neue geplante Gewerbegebet Glehner Heide II dockt an das bereits bestehende Gewerbegebiet Glehner Heide I an. Foto: bauch, jana (jaba)

Von Friedhelm Ruf