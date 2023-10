Programm der Heimatfreunde Glehn Mit Vernissage startet ein volles Programm bis Jahresende

In der Diskussion seien derzeit Bilder für die Mehrzweckhalle in Keyenberg, die er malen wird. „Diese Bilder werden natürlich sehr viel größer“,sagt der 67-Jährige, der fast sein ganzes Leben lang gemalt hat. „Vorbild war mein Patenonkel Hermann Tetzlaff, der recht talentiert war und von dem ich viel gelernt habe.“ Das war in seiner Kindheit und Jugend – damals lebte Tetzlaff noch in Schlesien.