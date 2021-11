Volkstrauertag in Korschenbroich : Gemeinsame Trauer braucht Rituale

Korschenbroich Bei der Kranzniederlegung am Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof betonten Pfarrer Marc Zimmermann und Bürgermeister Marc Venten die Bedeutung kollektiver Erinnerung und Trauer.

Nach dem Gottesdienst in St. Andreas versammelten sich Vertreter aus Politik, Vereinen und Bruderschaften am Sonntag für den gemeinsamen Weg zur Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof. Als die Schatten des Zweiten Weltkriegs noch spürbar waren, wäre es den Menschen ein Bedürfnis gewesen, gemeinsam der Toten und Verstorbenen aus zwei Weltkriegen zu gedenken, sagte der katholische Pfarrer Marc Zimmermann in seiner Ansprache zum Volkstrauertag. Doch heute falle das Gedenken nachwachsenden Generationen zunehmend schwerer, da die Wunden von damals nicht mehr bluteten und viele Zeitzeugen gestorben seien. Ein Krieg in Deutschland erscheine den Menschen zunehmend irreal, doch um so wichtiger sei es, sich der bedrückenden Wahrheit zu stellen und der gefallenen, vergewaltigten, gefolterten, an Hunger und Krankheit gestorbenen Menschen zu erinnern. „Die gemeinsame Trauer braucht ihre Rituale“, betonte Zimmermann in der Bitte um ein stilles Gedenken der Gefallenen und Verstorbenen aus zwei Weltkriegen.