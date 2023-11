Volkstrauertag in Korschenbroich Stilles Gedenken für alle Opfer von Krieg und Gewalt

Das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt sollte in Kleinenbroich eigentlich am Ehrendenkmal stattfinden. Doch wegen des anhaltenden Regens am Samstagabend wurde die Veranstaltung erstmals in die St. Dionysius Kirche verlegt. Eine Abordnung des Bundesschützen-Musikkorps Kleinenbroich gestaltete angemessen den musikalischen Rahmen. Pfarrer Marc Zimmermann begrüßte Bürger, Vertreter der St. Sebastianus-Bruderschaft und der Politik zum staatlichen Gedenktag „im ungewöhnlichen Rahmen“ der Kirche, die ein schützendes Dach biete und für die meisten Anwesenden Mittelpunkt des Ortes sei. „Wir gedenken derer, die in den Weltkriegen auf dem Feld ihr Leben verloren haben und auch der zivilen Opfer“, sagte der Geistliche. Er betonte die Sorge über aktuelle kriegerische Auseinandersetzungen und sprach das Gebet der Vereinten Nationen. Das fordert im Bitten zugleich zur Eigenverantwortung für den Frieden auf: „Gib uns Mut und Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst stolz den Namen Mensch tragen“.