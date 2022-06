Ehrenamtler aus Korschenbroich ausgezeichnet : Regenbogenpreis für Vogelschutzgruppe

Korschenbroich Die Ehrenamtler kümmern sich seit Jahrzehnten um Nisthilfen, Dokumentation und Artenschutz. Sie wünschen sich Verstärkung durch junge Menschen wie von Fridays for Future. Eugen Viehof versprach sogar finanzielle Förderung.

Die Vogelschutzgruppe Korschenbroich wurde am Mittwoch im Korschenbroicher Kulturbahnhof mit dem Regenbogenpreis für ehrenamtliches Engagement im Bereich Naturschutz ausgezeichnet. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre von der Grünen-Fraktion im Landschaftsverband Rheinland vergeben. Vorgeschlagen worden waren die Preisträger von dem Korschenbroicher Grünen-Politiker Martin Kresse.

Johannes Bortlisz-Dickhoff, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landschaftsverband Rheinland lobte das bürgerschaftliche Engagement der Vogelschutzgruppe in dem alten Bahnhofsgebäude, das vom Landschaftsverband Rheinland einst unter Denkmalschutz gestellt worden war.

Was er beobachtet hat: „Es gibt immer weniger Vögel und immer weniger Vogelarten.“ Das liege unter anderem daran, dass es an Rückzugsräumen für die Tiere mangele. So gebe es beispielsweise immer weniger alte Gehöfte.