Event für Kinder und Jugendliche : Völkerball-Turnier bei Schwarzlicht für Jugendliche

Korschenbroich Die Mehrzweckhalle Kleinenbroich wird mit Schwarzlicht beleuchtet, die Spieler tragen weiße Shirts. Nur die Kleidung, die Spielfeldmarkierungen und Bälle sind zu sehen. So wird es sein bei diesem besonderen Völkerball-Turnier für Kinder und Jugendliche.

Bereits zweimal hatte das Event coronabedingt abgesagt werden müssen. Doch nun steht der Termin für das Schwarzlicht-Event „Völkerball“ am Samstag, 12. November, in der Mehrzweckhalle in Kleinenbroich, Am Hallenbad 66. Kinder und Jugendliche von zehn bis 15 Jahren sind eingeladen.