Am 28. April im Haus Schellen in Pesch Lichtblicke-Show sammelt für bedürftige Kinder

Am Freitag, 28. April, ist es wieder so weit: Dann findet die inzwischen vierte Korschenbroicher Lichtblicke-Show statt. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Marc Venten beginnt die Show um 19.30 Uhr im Restaurant Syrtaki im Haus Schellen, Liedberger Straße 40, in Pesch. Das Repertoire reicht von Abba-Hits bis hin zum Gardetanz. Die Einnahmen gehen an die Aktion Lichtblicke. Der Verein unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche in NRW, deren Familien materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind.