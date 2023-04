Baumspenden in Korschenbroich Vierte Hochzeitswiese in Drölsholz eröffnet

Die ersten zwei Wiesen befinden sich in Pesch Nähe Vogtstraße, die dritte Wiese in Raderbroich an der Trietbachaue. Insgesamt ist es nun die 34. Pflanzaktion. Die erste Pflanzung erfolgte im Jahr 2005 in Pesch. Mit der Wiese in Drölsholz wurde nun eine neue Hochzeitswiese in einem weiteren Ortsteil eröffnet.