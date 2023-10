Erneut Einbruchsversuche in Korschenbroich Drei Einfamilienhäuser mit eindeutigen Hebelspuren

Erneut haben unbekannte Täter versucht, in Einfamilienhäuser in Korschenbroich einzubrechen. Wie die Polizei im Rhein-Kreis Neuss am Montag, 10. Oktober, gegen Mittag mitteilte, gab es in der Zeit von Samstag, 7. Oktober, bis Montag weitere drei Einbruchsversuche.