Bürgerversammlung in Korschenbroich: Viele Gehwege in der Stadt sind in schlechtem Zustand

Korschenbroich Weil es der städtische Haushalt nicht zulässt, können viele marode Gehwege nicht saniert werden. Ihr Zustand war nun Thema einer Bürgerversammlung. Die Bürger beklagen zudem, dass einige Wege nicht barrierefrei seien.

Dass in der Stadt so mancher Gehweg in keinem guten Zustand ist, hat auch etwas mit der Korschenbroicher Finanzlage zu tun. In einer CDU-Bürgerversammlung in Pesch wurde zum Beispiel auf die Gehwege an der Ecke Donatusstraße und Haus-Horst-Straße aufmerksam gemacht. Dort stehe seit einem Jahr ein Schild, auf dem „Achtung Gehwegschäden“ stehe. Ein solches Schild gebe es an vielen Wegen in der Stadt, sagte CDU-Ratsherr Hans-Willi Türks. Dies sei bewusst aus Gründen der Verkehrssicherheit geschehen.