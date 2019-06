VHS Kaarst-Korschenbroich : Von Zumba bis zum Japanisch-Kurs

Korschenbroich Die Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich stellte im Büro des Bürgermeisters ihr Programm für die zweite Jahreshälfte vor. Das Angebot der VHS deckt dabei ein breites Spektrum ab.

Auch sonst bietet die Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich für das zweite Halbjahr erneut ein breites Spektrum in den Bereichen Sprachen, Kunst, Kultur, Kreativität, Gesundheit und Junge VHS. Zur Präsentation des neuen Kursprogramms im Korschenbroicher Bürgermeisterbüro verwies VHS-Leiter Karl-Heinz Kreuels auf das diesjährige Motto „besser verstehen – besser leben – besser werden“. „Unter diesen drei Formeln ist alles aufzugreifen, was in den großen Komplex der Selbstoptimierung, Fitness, Wellness und berufliche Bildung fällt“, sagte Kreuels.