Korschenbroicher zu Gast in Cisnadie : VfB-SOS überbrachte Spenden nach Rumänien

Korschenbroich Drei Mitglieder des Vereins waren in der Region Siebenbürgen zu Gast. Mit dabei: Spenden in Höhe von 10.500 Euro, die gleich mehreren Einrichtungen zu Gute kamen.

Seit 25 Jahren gibt es den VfB-SOS in Korschenbroich nun bereits. Die Mitglieder sind mit Hunderten Patenschaften in der ganzen Welt aktiv. Im SOS-Kinderdorf Cisnadie in Rumänien hat der Verein bislang 42 Patenschaften übernommen, 17 davon sind noch aktuell. Bei einem Besuch in Rumänien haben Mitglieder des VfB-SOS nun zwölf ehemalige Patenkinder wiedergetroffen, die mittlerweile teils sehr erfolgreich in ihrem Erwachsenenleben angekommen sind. Und bei der Gelegenheit gleich 10.500 Euro an Spenden für mehrere Einrichtungen in der Region Siebenbürgen übergeben.