Glatte Straßen im Korschenbroicher Ortskern : Die Stadt beruft sich auf Winterdienstplan und Kosten

Korschenbroich Spiegelglatte Straßen hatten für Kritik bei einigen Bürgern gesorgt. Die Verwaltung beruft sich auf die „eindeutige Rechtslage“. Danach werden nur Straßen gestreut, die verkehrswichtig und gefährlich sind.

Die Schneemassen tauen weg, die Straßen sind wieder frei. Doch der Räumdienst der Stadt Korschenbroich hat einige Bürger verärgert. Denn auf etlichen Straßen war es spiegelglatt. Die Sorge oder Kritik einzelner Bürger sei nachvollziehbar, teilte die Stadt inzwischen mit. „Allerdings geben wir zu bedenken, dass winterliche Verhältnisse wie in der vergangenen Woche eine Ausnahme in unserer Region darstellen. Zuletzt gab es 2011 vergleichbare Schneeverhältnisse“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme, die am Dienstag abgegeben wurde.