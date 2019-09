Erste Mitgliederversammlung : Neue Korschenbroicher Initiative hat den Airport Düsseldorf im Visier

Korschenbroich Die Gruppe „Bürger gegen Fluglärm und Abgase“ nimmt ihre Arbeit auf. Den Mönchengladbacher Flughafen will sie dabei nicht vergessen.

Das Logo symbolisiert mit dunklem Flugzeug über heller Waldlandschaft das Anliegen. Die Satzung liegt beim Amtsgericht zur Genehmigung vor. Der Vorstand steht. Damit hat die neue Bürgerinitiative gegen Fluglärm und Abgase in Korschenbroich die entscheidenden Schritte für die Vereinsarbeit gelegt. Nach der Gründungsversammlung im Juli gab es nun in der Alten Schule die erste Mitgliederversammlung.

Der Besuch von nur 16 Fluglärmgegnern mochte enttäuschend gewesen sein, doch dafür gaben Vereinsbeitritte am Abend das klare Signal zum Mittun. Steffen Eckert, mit Gabi Pauly Initiator der Vereinsgründung, stellte fest, dass es in der Stadt zwar bereits Initiativen gegen den Fluglärm gebe. Der neue Verein konzentriere sich aber abweichend von den anderen auf die Auswirkungen des Flugverkehrs aus Düsseldorf. Das heiße aber nicht, dass darüber der Flughafen Mönchengladbach aufgewertet werden sollte.

Gisela Lübben wies auf die klimaschädlichen Auswirkungen des Flugverkehrs hin und mahnte eindringlich vor gesundheitsschädigenden Folgen für nachwachsende Generationen. Wolfgang Houben erinnerte an den ersten Bürgerprotest gegen Fluglärm in den 1970er Jahren in einer Gaststätte. In Kleinenbroich wurde 1990 eine Initiative gegründet. Diese habe intensiv Einfluss genommen auf das Planfeststellungsverfahren Flughafen Düsseldorf.