Korschenbroich : Vermummter überfällt Spielhalle und droht mit Schusswaffe

Korschenbroich Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Montag gegen 22.50 Uhr eine Spielhalle an der Hindenburgstraße überfallen hat. Der Verdächtige bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

() Seine Beute steckte er in einen schwarzen Rucksack mit rot-weißer Umrandung. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Während des Überfalls befanden sich Gäste in der Spielhalle. Der Täter, der mit einem rötlichen Tuch maskiert war, wird so beschrieben: etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und von kräftiger sportlicher Statur mit rundlichem Gesicht. Er trug eine dunkle „Bomberjacke“ und eine dunkelblaue Strickmütze. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.