An der Hindenburgstraße in Korschenbroich Vermeintlicher Spendensammler stiehlt dreistelligen Geldbetrag

Ein dreistelliger Geldbetrag wurde am Samstag, 14. Oktober, gegen 10.30 Uhr einer 80-Jährigen aus Korschenbroich aus dem Portemonnaie entwendet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Kurz nachdem sie Geld bei ihrer Bank abgehoben hatte und mit ihrem Pkw weitergefahren war, wurde ihr von einem Unbekannten an der Hindenburgstraße bedeutet, anzuhalten. Dies habe sie getan und der Tatverdächtige habe die Beifahrertür geöffnet, berichtet die Polizei. Der Mann sei offenbar gehörlos gewesen und habe der 80-Jährigen zu verstehen gegeben, dass er von einer Spendenorganisation sei. Die Korschenbroicherin habe einen geringen Betrag aus ihrem Portemonnaie genommen und gespendet. Dann habe sie noch ein Formular ausgefüllt und dem Mann ausgehändigt. Als die Geschädigte nochmals ins Portemonnaie schaute, sei ihr aufgefallen, dass ein dreistelliger Betrag fehlte. Nach Angaben der Polizei sei davon auszugehen, dass der vermeintliche Spendensammler das Geld aus dem Portemonnaie nahm, während die Frau das Formular ausfüllte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, schlank, Dreitagebart. Er trug eine dunkle Stoffhose sowie eine dunkle Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.