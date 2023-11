In und um Korschenbroich Verkehrschaos durch vier Baustellen parallel

Was für ein Verkehrschaos – Horst Rondholz ärgert sich über die vielen Baustellen, die es derzeit im Ortskern gibt. Regelrecht fassungslos war er aber, als am Wochenende zudem der Landesbetrieb Straßenbau NRW in den Kreuzungsbereichen der Landesstraßen L31/L382/An der Sandkuhle sowie an der L31/L381/Rochusstraße wegen Fräs- und Deckenbauarbeiten wichtige Knotenpunkte gesperrt hatte.