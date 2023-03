Veranstaltung in Korschenbroich Verkehr geändert zum City-Lauf

Sofern die Parkflächen im Innenraum der Laufstrecke genutzt werden dürfen, können Fahrzeuge dort stehen bleiben, dürfen aber bei der Veranstaltung nicht umgesetzt werden. Entsprechende Hinweise sind zu beachten. Wegen Aufbauarbeiten kann es im Ortskern bereits am Samstag, 25. März, zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen kommen – insbesondere am Parkplatz Pfarrer-Müller-Platz, am Hannenplatz sowie auf dem Parkplatz vor dem Hotel „Alte Post“. Am Sonntag, 26. März, ist der Start- und Ziel-Bereich an der Hindenburgstraße zwischen Willi-Hannen-Straße und An der Alten Post ganztägig gesperrt.