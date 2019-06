Kirmesplatz bereits gesperrt : Verkehrseinschränkung zum Schützenfest in Kleinenbroich

Verkehrseinschränkung zum Schützenfest in Kleinenbroich

In Kleinenbroich ist der Verkehr auch durch Baustellen beeinträchtigt (Archivfoto). Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Püllenweg sowie des Trogs Holzkamp gibt es in Kleinenbroich schon länger einige Verkehrseinschränkungen. Diese werden nun nochmals für einige Tage verschärft.

Schon bevor am Samstag, 15. Juni, das traditionelle Schützen- und Heimatfest in Kleinenbroich beginnt, wird in der Vorbereitung des Festes der Verkehr innerhalb des innerstädtischen Bereiches weiter eingeschränkt. Denn Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahme „Kanalsanierung Püllenweg und Trogsanierung Holzkamp“ bestehen bereits seit einigen Monaten. Um für die Veranstalter und Besucher einen nach Möglichkeit reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu schaffen, sind folgende Änderungen nötig.