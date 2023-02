Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Korschenbroich Wann die Geschäfte in diesem Jahr sonntags öffnen

An drei Sonntagen sollen in diesem Jahr die Geschäfte in Korschenbroich öffnen dürfen. Dabei handelt es sich um folgende Anlässe: Zum City-Lauf am 26. März, zum Korschenbroicher Herbstfest am 24. September und zum Martinsmarkt am 5. November. Einstimmig ist der Rat der Empfehlung des Hauptausschusses gefolgt.