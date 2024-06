Geplante Flüchtlingsunterkunft in Korschenbroich Verhandlungen zur Flüchtlingsunterkunft geplatzt

Am 3. Juni ging das Schreiben der Bezirksregierung Düsseldorf bei der Stadt ein. In dem Brief – datiert vom 24. Mai – teilt sie der Verwaltung mit, „dass sich die Bezirksregierung nach längeren Verhandlungen mit dem Investor gegen die Errichtung einer ZUE auf dem hierfür vorgesehenen Grundstück im Gewerbegebiet Püllenweg entschieden hat“. Das teilte Bürgermeister Marc Venten auf Anfrage unserer Redaktion mit, nachdem Gerüchte über ein Scheitern der ZUE-Pläne im Laufe des Freitags, 7. Juni, bekannt geworden waren.